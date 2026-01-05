Haberler

Sertavul Geçidi'ndeki kar ve sis havadan görüntülendi

Sertavul Geçidi'ndeki kar ve sis havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde etkili olan kar ve sis havadan görüntülendi. Yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçitte, kış boyunca kar ve sis etkili olup, beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları ve rüzgar türbinleri görüntülendi.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde etkili olan kar ve sis, havadan görüntülendi.

Yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçitte, kış mevsimi boyunca kar ve sis etkili oluyor.

Geçitte, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları ve sis tabakasının arasında kalan rüzgar türbinleri, güzel görüntü oluşturdu.

Kar ve sisin uyumunun oluşturduğu manzara dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı