Her gün penceresine gelen sincabı besliyor

Gençağa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ayhan (64), her gün evinin camına gelen bir sincabı besleyerek onunla özel bir bağ kurdu. Evli ve 4 çocuk babası Ayhan, 'Rıfkı' adını verdiği sincabın kış boyunca düzenli olarak camına geldiğini ve yiyecek aradığını söyledi. Bu yıl kış mevsiminin oldukça sert geçtiğini belirten Mustafa Ayhan, bahçelerde don yaşandığını ve ağaçlarda meyve kalmadığını ifade etti. Ayhan, "Bahçeli bir evde yaşıyorum. Don nedeniyle bu sene ağaçlarda meyve olmadı. Kış da çok ağır geçti. Sadece sincaplar değil; çakal, kuş, serçe, karga hepsi mağdur. Bir gün evde otururken bir sincap geldi. Zamanla arkadaş olduk. Şu an birlikte vakit geçiriyoruz. Birbirimizi anlıyoruz. Yemeğini almaya geliyor, böyle zaman geçiriyoruz" dedi.