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Serkan Karakurt Erzurum Orman Bölge Müdürü Oldu

Serkan Karakurt Erzurum Orman Bölge Müdürü Oldu
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Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı iken Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Serkan Karakurt, görevine başladı. Karakurt, Tarım ve Orman Bakanlığınca atandı.

Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı iken Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Serkan Karakurt, görevine başladı.

Önceki bölge müdürü Oktay Ayatay, makamda düzenlenen törende, görevi Karakurt'a devretti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1979'da doğan Karakurt, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Kütahya, Ankara, Bursa, Eskişehir'de çeşitli görevlerde bulundu.

Son olarak Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcılığı yapan Karakurt, Tarım ve Orman Bakanlığınca Erzurum Orman Bölge Müdürü olarak atandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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