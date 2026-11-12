Serkan Boztepe, Muğla Menteşe'de çam ağacının altında kalarak hayatını kaybetti

Serkan Boztepe, Muğla Menteşe'de çam ağacının altında kalarak hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla Menteşe'de kesim sırasında çam ağacının altında kalan orman işçisi Serkan Boztepe (43) hayatını kaybetti. Denizova Orman İşletme Şefliği'nde görevli Boztepe'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kesim sırasında üzerine çam ağacı devrilen orman işçisi Serkan Boztepe (43), hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesi'nde meydana geldi. Denizova Orman İşletme Şefliği'nde görevli Serkan Boztepe, kesilen çam ağacının altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından ağacın altından çıkartılan Boztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından Serkan Boztepe'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı