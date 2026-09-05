İki Kardeşin Cansız Bedenine Ulaşıldı

İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için girdikleri derede kaybolan Uğur Karaman ve ağabeyi Memduh Karaman'ın cansız bedenleri, ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu ulaşıldı. Sudan çıkarılan iki kardeşin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı