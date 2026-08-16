İznik Gölü'nde Boğulma: 26 Yaşındaki Enes Abakay Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle piknik yapmaya giden 26 yaşındaki Enes Abakay, serinlemek için girdiği İznik Gölü'nde boğuldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda Abakay'ın cansız bedeni kıyıdan 20 metre açıkta bulunarak hastane morguna kaldırıldı.
BURSA'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren Enes Abakay (26), boğuldu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Enes Abakay, serinlemek için İznik Gölü'ne girdi. Abakay'ın gözden kaybolması üzerine kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, arama çalışmalarına polis dalgıç ekipleri de katıldı. Bölgede yaklaşık 2 saat çalışma yürüten ekipler, Abakay'ın cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bulundu. Sudan çıkarılan cansız beden, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.