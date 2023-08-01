Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir işçi, serinlemek için girdiği Maryap Göleti'nde boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için gölete giren işçi boğuldu

MALATYA Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir işçi, serinlemek için girdiği Maryap Göleti'nde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Gelincik Tepesi TOKİ şantiyesinde çalışan 19 yaşındaki Abdullah Ç. serinlemek için girdiği Maryap göletinde gözden kayıp oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edilirken, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nunda katıldığı yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Abdullah Ç.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.