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Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Ayaz Kurt (12), akıntıya kapılıp boğuldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Ayaz Kurt (12), akıntıya kapılıp boğuldu.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren Ayaz Kurt, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan Kurt, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sulama kanalında yaptığı aramada Ayaz Kurt, suya girdiği noktanın 750 metre uzağında bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Ayaz Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaz Kurt'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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