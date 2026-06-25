Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı 6 konteyner yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında, tarım işçilerinin kaldığı 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yukarı Kocayatak Mahallesi Fedenler mevkisinde tarım işçilerinin kaldığı bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, üç ailenin kaldığı 6 konteynere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tarım işçileri, kendi imkanlarıyla konteynerden çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İşçilerden Gülistan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarıyla birlikte uyandığında içeride duman olduğunu fark edince hızlıca dışarı çıktıklarını söyledi.

Yangında evlerini ve eşyalarını kaybettiklerini ifade eden Akın, "Ne evimiz kaldı ne eşyamız, canımızı kurtardık." dedi.