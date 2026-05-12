Otomobil seyir halindeyken yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangında hasar gördü.

Merkez Mahallesi Akdeniz Üniversitesi Gülsüm Süleyman Süral Okulu karşısında meydana gelen olayda, İsmet Aksoy'un kullandığı 07 EJ 767 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracı yol kenarına durdurup inen sürücü çevredekilerin yardımıyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Vatandaşların ve sürücünün yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangında aracın motor bölümünde hasar oluştu.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı