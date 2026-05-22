Haberler

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 100 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütleri tarafından kasten öldürme, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarında kullanıldığı değerlendirilen silahların ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstihbari çalışmalar sonucunda Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Zanlılara ait araçlarda yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek

Hacıosmanoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecekler

Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti

Dün geceye damga vuran olay!

İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi

Cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi
CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

Genç çiftimizden müjdeli haber! Binlerce beğeni aldı