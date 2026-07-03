Serik'te park halindeki motosiklette çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki motosikletin alev alması sonucu sürücü hafif yaralandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir otoparkta, Hasan Y'ye ait 07 FJ 360 plakalı motosiklet, park edildikten kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü Hasan Y, yangının otoparktaki diğer araçlara sıçramasını önlemek amacıyla yanan motosikleti kontrollü şekilde park alanından uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında hafif yaralanan Hasan Y, sağlık ekiplerince kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin park edildikten kısa süre sonra alev alması, sürücünün yanan aracı çevredeki araçlardan uzaklaştırmaya çalışması ve yangına müdahale anları yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.