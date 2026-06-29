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Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kökez Mahallesi Belpınar Caddesi'nde seyreden Kemal İlkay B. idaresindeki 33 BEL 178 plakalı otomobil ile Durmuş A. yönetimindeki 07 CFJ 314 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile eşi Fatma, çocukları Hanife Ebrar ve Belinay A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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