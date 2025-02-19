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Serik'te İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Töreni Düzenlendi

Serik'te İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Töreni Düzenlendi
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen sertifika töreninde Kaymakam Cemal Şahin, tarımın geleceği hakkında bilgi vererek iyi tarım uygulamalarının önemine vurgu yaptı. Çiftçilere sağlıklı üretim yapmaları adına sertifikalar verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde "İyi Tarım Uygulamaları" sertifika töreni düzenlendi.

Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, geleceğin tarımda olduğunu söyledi.

Antalya'nın tarımın başkenti olarak nitelendirildiğini anımsatan Şahin, "İlçemiz, Antalya'da en önemli tarımsal üretim yapılan yerlerden biri. Örtü altı üretimde 52 bin dekarlık alanla ilk sırada. Tarım, bölgenin vazgeçilmez üretim aracı. Bölgemizde öncü olan iki sektör var, biri turizm, diğeri tarım." diye konuştu.

Bölgede çok sayıda üretici olduğunu vurgulayan Şahin, ekiplerin sık sık sahada denetim yaptığını dile getirdi.

Çiftçilerin sağlıklı üretim için özenle çalıştıklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Burada 9 üreticimize sertifika veriyoruz ama sadece bu üreticilerimiz sağlıklı üretim yapıyor anlamına gelmiyor. Olabildiğince tarladan sofraya en sağlıklı ürünü sunmak için ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstermektedir. Her yıl artan üretimle ciddi bir tarih yazılıyor. Biz de yaptığımız projelerle en iyi şekilde desteklemeye gayret gösteriyoruz. İnsanlarımız gıda konusunda çok hassas. Kurum olarak iyi tarım ve organik tarım uygulamalarıyla insanlara sağlıklı ürünleri sunmak durumundayız. Sürdürülebilir tarım, insan, çevre ve hayvan sağlığı için bu kaçınılmaz."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ise "İyi Tarım Uygulamaları"nın çevreye duyarlı, insan sağlığını gözeten, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanan, izlenebilir ve sürdürülebilir tarımsal üretim sistemi olduğunu anlattı.

Çömezoğlu, bu uygulamaları benimseyen ve sertifikalandırılan üreticilerin tarımsal üretimde kaliteyi ve güvenliği artırarak, tüketicilere sağlıklı ürünler sunma noktasında önemli adım attığını, ilçede sistemin yaygınlaşması için çalıştıklarını kaydetti.

Törende, Kaymakam Şahin, Çömezoğlu ile Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, eğitimleri başarıyla tamamlayan 9 çiftçiye sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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