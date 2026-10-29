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Serik’te Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı

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Serik’te Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar, Serik Kaymakamı Cemal Şahin'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Program, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti.

Törene Kaymakam Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Şahin, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayandığını ifade eden Şahin, birlik ve beraberliğin korunmasının önemini vurguladı. Şahin, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve koro gösterisinin ardından Cumhuriyet temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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