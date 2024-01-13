Üye Girişi
Haberler

Serik'te bir pasajın üst katındaki evde yangın çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir pasajın üst katındaki evde çıkan yangın, söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Boğazkent Mahallesi'nde bulunan pasajın üst katında yer alan konuttaki yatak odasında çıktı. Evde oturan kiracı Algı Yılmaz Çelikçok'un evinde dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, maddi zarar oluştu. Ekipler yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir pasajın üst katındaki evde çıkan yangın, söndürüldü.

?Yangın, akşam saatlerinde Boğazkent Mahallesi'nde bulunan pasajın üst katında yer alan konuttaki yatak odasında çıktı. Yangın, 2 Blok halinde bulunan alt katlarında iş yeri, üst katında ise dubleks evlerin bulunduğu pasajda meydana geldi. Evde oturan kiracı Algı Yılmaz Çelikçok'un evinde dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Dumanın büyümesi ile birlikte çatının bir bölümü ile yatak odası yanarak zarar gördü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Algı Yılmaz Çelikçok'a sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, maddi zarar oluştu. Ekipler yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Boğazkent kiracı İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yemek Sepeti çöktü mü? Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var? Ağırlaştırılmış müebbet ne demek? Müebbet hapis kaç yıl? Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl yatar? Son hafta ders işlenir mi 2024? Okulun son haftası ders var mı, öğretmenler ders işler mi? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu nedir? Örnek kelimeler! Büyük ve küçük ünlü uyumu ile ilgili örnekler ve konu anlatımı BEŞİKTAŞ - FATIH KARAGÜMRÜK CANLI: Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linki! Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu söylemek, duymak ne demektir? Rüyada hediye almak ne demek? Rüyada birinden hediye almak ne demek? Beşiktaş yeni teknik direktörü Santos kim, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 7. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bugün Survivor var mı? 13 Ocak 2024 TV8 Survivor yayınlanacak mı? Başakşehir - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir - Alanyaspor maçı bitti mi, kaç gol oldu? Cem Davran kimdir? Cem Davran kaç yaşında, nereli, evli mi? Çarkıfelek sunucusu kim? TV 8 Çarkıfelek'i kim sunuyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title