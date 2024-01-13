Serik'te bir pasajın üst katındaki evde yangın çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir pasajın üst katındaki evde çıkan yangın, söndürüldü.

?Yangın, akşam saatlerinde Boğazkent Mahallesi'nde bulunan pasajın üst katında yer alan konuttaki yatak odasında çıktı. Yangın, 2 Blok halinde bulunan alt katlarında iş yeri, üst katında ise dubleks evlerin bulunduğu pasajda meydana geldi. Evde oturan kiracı Algı Yılmaz Çelikçok'un evinde dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Dumanın büyümesi ile birlikte çatının bir bölümü ile yatak odası yanarak zarar gördü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Algı Yılmaz Çelikçok'a sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, maddi zarar oluştu. Ekipler yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.