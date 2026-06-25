(Yerel)Serik'te çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi
Serik ilçesinde çobanların konakladığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Serik ilçesinde çıkan yangında, küçükbaş hayvan ağılı yanında bulunan baraka kullanılamaz hale geldi.
Çobanların konakladığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle baraka kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Servet Tümer