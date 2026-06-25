Haberler

(Yerel)Serik'te çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi

(Yerel)Serik'te çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serik ilçesinde çobanların konakladığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serik ilçesinde çıkan yangında, küçükbaş hayvan ağılı yanında bulunan baraka kullanılamaz hale geldi.

Çobanların konakladığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk

İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi

Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

Videoyu izlemeniz lazım! Türk siyaset tarihine geçecek görüntü
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar