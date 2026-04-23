Serik'te ATM'de unutulan para zabıtaya teslim edildi

Antalya'da, Serik İlçe Belediye Başkanının koruması, ATM'de unutulan parayı zabıta birimine teslim etti.

Yeni Mahalle Çınaraltı Meydanı Zabıta binası önündeki ATM'nin para çıkış bölümünde bir miktar para olduğunu fark eden İlçe Belediyesinde Başkan Koruması olarak görev yapan Hakan Saka, bulduğu parayı önce çevredeki vatandaşlara sordu.

Sahibini bulamayınca belediyenin zabıta birimine götüren Saka, kayıt altına aldırarak, parayı teslim etti.

Zabıta ekipleri de paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.