Serik Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanını Aldı

Serik Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanını Aldı
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Serik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucu 'Anne Dostu Hastane' unvanını kazandı. Başhekim Serkan Kurt, hastanede anne ve bebek dostu hizmetlerin verildiğini belirtti.

Serik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı kazandı.

Başhekim Serkan Kurt, hastanelerinde anne ve bebek dostu odaklı hizmet verdiklerini söyledi.

Başarılı çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurt, "Doğumhane kliniğimizde kaliteli ve nitelikli bakım hedefleyerek konfor ve hijyen standartları yüksek Anne ve Bebek odaklı hizmet sunmaktayız." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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