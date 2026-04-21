Haberler

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddialarının gerçek olmadığını açıkladı. İlgili basın ve sosyal medya hesapları hakkında tahkikat başlatıldı.

ANTALYA'da Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddialarına ilişkin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Geçen hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddiaları üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

