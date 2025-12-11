Haberler

TBMM'de Kamu Denetçisi Seçimi Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Şerif Yılmaz kamu denetçisi olarak seçildi. Üç aday arasındaki oylama sonrası Yılmaz, yemin ederek göreve başladı.

(TBMM) - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Şerif Yılmaz kamu denetçisi seçildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Komisyonun belirlediği adaylar olan Burhanettin Sağsöz, Hasibe Usta ve Şerif Yılmaz arasında kamu denetçisi seçimi yapıldı. Seçimden önce adaylar kendilerini komisyon üyelerine tanıttı.

İlk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamdı. Yapılan üçüncü tur oylamada ise Şerif Yılmaz, kamu denetçiliğine seçildi. Yılmaz, seçimin ardından Karma Komisyonda yemin etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Avustralya'da nefes kesen olay: Paraşütçünün yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı

Havada nefes kesen dakikalar: Paraşütçünün yaşam mücadelesi kamerada
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Tüyler ürperten olay! 54 yaşındaki kadın, komşusunu öldürüp kanını içti

Tüyler ürperten olay! 54 yaşındaki kadın,komşusunu öldürüp kanını içti
title