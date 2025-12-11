TBMM'de Kamu Denetçisi Seçimi Yapıldı

(TBMM) - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Şerif Yılmaz kamu denetçisi seçildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Komisyonun belirlediği adaylar olan Burhanettin Sağsöz, Hasibe Usta ve Şerif Yılmaz arasında kamu denetçisi seçimi yapıldı. Seçimden önce adaylar kendilerini komisyon üyelerine tanıttı.

İlk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamdı. Yapılan üçüncü tur oylamada ise Şerif Yılmaz, kamu denetçiliğine seçildi. Yılmaz, seçimin ardından Karma Komisyonda yemin etti.