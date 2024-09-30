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Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Serhat Akın'a yapılan saldırıya dair gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AYAKLARINA ATEŞ ETTİLER

Ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, Akın'a yönelik düzenlenen saldırının failleri için harekete geçti. Saldırı için başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 6 kişi gözaltına alınmıştı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

5'İ TUTUKLANDI

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 kişiadli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel

Serhat Akın Güncel

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Yorumlar (2)

Kazim Akgün:

Ali koç İstifa

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2
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Fatih Demirci:

AK&AI istifa

0
1
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