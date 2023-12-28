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Şereflikoçhisar'da Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Şoför Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir narenciye yüklü kamyonun devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde devrilen narenciye yüklü kamyonun şoförü Ahmet E. (21), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Şereflidavutlu Mahallesi yakınında meydana geldi. Hatay'dan Ankara'ya yönünde giden Ahmet E. yönetimindeki 41 RF 320 plakalı narenciye yüklü kamyon, bariyere çarparak devrildi. Kazada, kamyon şoförü hayatını kaybetti. Kamyondaki narenciye, araziye saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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