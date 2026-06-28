Avcılar'da karne töreninde serebral palsili öğrenci öğretmeninin desteğiyle dans eden arkadaşlarına eşlik etti

AVCILAR'da karne töreninde arkadaşları ile birlikte platforma çıkan serebral palsili öğrenci, öğretmeninin desteğiyle dans eden arkadaşlarına eşlik etti.

Avcılar'da karne töreni Ambarlı İlkokulu bahçesinde düzenlendi. İlçe Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can'ın da katıldığı törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları oynayıp dans etti. Dans eden öğrenci ekibinin birinde yer alan serebral palsi hastası 3'ncü sınıf öğrencisi Emir Yusuf Suay'ı öğretmeni Ömer Lütfi Apak sahnede yalnız bırakmadı. Öğretmeninin yardımı ile dans eden Suay alkış aldı. Anne Esra Suay, "Emir Yusuf her törende arkadaşları ile birlikte halk oyunlarına katılır. Dersleri de çok iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı