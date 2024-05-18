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Serebral Palsili Çocuklar İçin Ankara'da Şenlik Düzenlendi

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Serebral palsi hastaları için düzenlenen Çocuk ve Gençlik Şenliği'ne Ankara'da çok sayıda hasta ve aileleri katıldı. Şenlikte müzik dinletisi ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), serebral palsi hastaları için Ankara'da Çocuk ve Gençlik Şenliği düzenledi.

Gençlik Parkı'ndaki Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda bu yıl 22'incisi düzenlenen şenliğe, çok sayıda serebral palsi hastası ve aileleri katıldı.

Programda, müzik dinletisi, atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, etkinliğe yaklaşık 1500 kişinin geldiğini belirterek, katılanların çok mutlu olduğunu söyledi.

Böyle bir etkinlik düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getiren Kırçuval, "Biz farklılıklarımızla güzeliz diyoruz. Çocuklarımızın yapabileceklerinin sınırı yok. Aileleri ve çocukları sosyal yaşamın içine olabildiğince katmak gibi bir misyonumuz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Ankara Çocuk Etkinlikler Sağlık Güncel Haberler

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