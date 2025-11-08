Serdivan'da Silahlı Saldırı: Garson Yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, yandaki işletmede çalışan garson yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde F.S.K. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.T'nin iş yerine aracından ateş etti.

Kurşunlardan bazıları iş yerine isabet etti. Seken mermi çekirdeği ise iş yerinin yanındaki başka işletmede garson olarak çalışan N.T'nin koluna isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan N.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan F.S.K'yı yakalama çalışması başlattı.