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Serdivan'da Mobilyacılar Çarşısında Yangın Çıktı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, mobilyacılar çarşısındaki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, mobilyacılar çarşısındaki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'nda H.K'ya ait koltuk üretimi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

Çalışanlar ve çevredekiler, iş yerindeki bazı eşyaları dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahale ederek söndürdüğü yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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