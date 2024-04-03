Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Kesin olmayan sonuçlara göre Serdivan Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den adayı Osman Çelik, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 24 mahallede kurulan 327 sandıkta 77 bin 668 seçmenin oyunu kullandığını, millet iradesinin sandıkta bir kez daha tecelli ettiğini ve milletin teveccühünün Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu ifade etti.

Seçimin sandıklarda kazanıldığına değinen Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu unutanlar, şeffaf şekilde ilerleyen ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı seçim sonuçları hakkında toplumu ayrıştıran, demokrasimize gölge düşüren yollara başvurmaktadır. Millet iradesine şaibe bulaştırmaya çalışarak oy kullanan vatandaşlarımızı endişeye düşüren açıklamalarıyla, sandık ve YSK görevlilerini suçlamak büyük sorumsuzluktur. Seçmen iradesine, seçim kurullarına ve sandık görevlilerine yönelik, seçmenin hür iradesiyle kullandığı oyları üzerinden zan altında bırakan suçlayıcı açıklamalar alenen milletimize hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

İtirazın anayasal hak olduğu ve yargının yasal süreç içinde gereğini mutlaka yapacağından bahseden Çelik, şunları kaydetti:

"Kaybetmenin sorumluluğunu kabul edemeyip, algı ve kamuoyu peşinde koşanlar nezaket içerisinde sürdürülen seçim sürecine gölge düşürüyor. Kamuoyunu baskı altına almaya çalışıp basın ve sosyal medya yoluyla gösterilen bu çabayı şiddetle reddediyoruz. Resmi olmayan sonuçlara göre Serdivan'da seçimin galibi Cumhur İttifakı'dır. Milletimizin gönlü ferah olsun. Biz itidal ve sağduyuyu asla elden bırakmadan, kaybetmelerine bahane arayanların bu alışılmış oyunlarına gelmeyeceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 126 sandık için dün ilçe seçim kuruluna itiraz etmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çelik 31 bin 319, CHP adayı Aydoğan Arslan 29 bin 654 oy almıştı.