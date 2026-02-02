Haberler

Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Hakkında, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi de Tutuklama Kararı Verdi

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in tutuklanmasına karar verdi. Sertçelik, silahlı örgüt kurma, yaralama, adam kaçırma, yağma ve kasten öldürme suçlamalarıyla yargılanıyor.

(ANKARA) - Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen ve sulh ceza hakimliğince iki gün önce tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik hakkında, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklama kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in, 31 Ocak 2026'da Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurmuştu. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davadan dosyası ayrılmıştı

Yapılan açıklamada, halen başka suçlardan tutuklu bulunan Sertçelik'in, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 61 sanığın yargılandığı davada kararını 2024'te açıklamış, o dönem firari olan Serdar Sertçelik ile ilgili dava dosyasını ise ayırmıştı.

