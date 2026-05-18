'Doku' sergisi sanatseverlerle buluştu

Seramik sanatçısı Şeyma Balcı ve öğrencilerinin hazırladığı "Doku" adlı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kuzguncuk Kültür Evi'nde açılan sergide, Balcı'nın yanı sıra Firdevs Yiğit, Fatma Yıldız, Elif Tuğba Kış, Eda Kotan, Esra Gür, Tümay Şeref, Nur Kulaklı, Esra İslamoğlu, Zeynep Aydın Dural, Mehlika Hilal Kırca, Rumeysa Zeynep Kurtuluş, Suzan Kumbasar, Hande Rençber ve Neslihan Çetin'in farklı teknikler, özgün yorumlar ve dokunuşlarla hazırladığı çalışmalar yer alıyor.

Sergiyle, seramiğin yalnızca bir zanaat değil, duygu, sabır ve estetik ifadenin birleştiği güçlü bir sanat dalı olduğunu ortaya koymak amaçlanıyor.

Her çalışma, toprağın şekillenişini, emeğin sabırla sanata dönüşümünü ve estetik anlayışın özgün yorumlarını izleyicinin beğenisine sunuyor.

"Doku" sergisi, 23 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
