Sepsisle Mücadelede Farkındalık Artırma Çağrısı

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), sepsis konusunda farkındalığı artırmayı ve erken müdahalenin önemini bir kez daha vurgulamayı amaçladıklarını bildirdi.

EKMUD'dan 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon insanı etkileyen ve 11 milyona yakın can kaybına yol açan bu sendromun, her 3 saniyede bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sepsisin her yaş grubunu ve sağlıklı bireyleri etkileyebilmesine rağmen bazı grupların özellikle yüksek risk altında olduğu aktarıldı. Bir yaşından küçük bebekler, ileri yaştakiler, diyabet, kanser, diyaliz veya AIDS gibi hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar, uzun ya da kısa süreli bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar ve kronik hastalığı bulunanların bu risk grubunda yer aldığı kaydedildi.

Sepsisin erken fark edilmesinin önemine değinilen açıklamada, idrar yolu enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonu veya grip gibi herhangi bir enfeksiyonun ardından sıra dışı davranışlar, zihin bulanıklığı, konuşmada bozulma, üşüme, titreme, kas ağrıları, çok yüksek ya da düşük ateş, pembe-morumsu benekli cilt görünümü, nefes darlığı, nefes alıp vermede güçlük ve idrar çıkışında azalma gibi belirtiler görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

Sepsis tanısı konulduğu andan itibaren tedaviye saniyeler içinde başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, hızlı tanı ve mikrobiyolojik örneklerin alınması, enfeksiyon bölgesine etki edecek uygun antimikrobiyallerin hızlıca başlanması, sıvı tedavisi ve kan basıncı desteği, enfeksiyon kaynağının kontrolü tedavi sürecinin aşamaları arasında yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, sepsisle mücadelede en kritik adımın toplumun ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi olduğu, doğru adımlar atıldığında ise büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, her ülkenin sepsisle mücadeleye öncelik vermesinin, sağlık profesyonellerinin eğitilmesinin, medyanın rolünün ve pandemi gibi acil durumlarda hastalığın öncelenmesinin bu küresel sağlık sorununa karşı en güçlü yanıt olacağı belirtildi.