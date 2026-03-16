Manisa'da sepetli motosiklet üzüm bağına devrildi: 1 ölü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği sepetli motosikletiyle üzüm bağına devrilen Mehmet Cantürk (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Salihli'ye bağlı Köseali Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Cantürk (70), idaresindeki plakasız sepetli motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Cantürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından Cantürk'ün cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

