Şenzhen'de Yüksek Teknolojili Yangın Söndürme Tatbikatı
Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şenzhen kentinde, yüksek teknolojili yangın söndürme yöntemlerinin etkinliğini test etmek ve müdahale süresini iyileştirmek amacıyla bir yangın tatbikatı yapıldı.
SHENZHEN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde salı günü yüksek teknolojili yangın söndürme yöntemlerinin etkinliğini test etmek ve müdahale süresini iyileştirmek amacıyla yüksek katlı bir binada yangın tatbikatı düzenlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel