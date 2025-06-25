Şenzhen'de Yüksek Teknolojili Yangın Söndürme Tatbikatı

Şenzhen'de Yüksek Teknolojili Yangın Söndürme Tatbikatı
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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şenzhen kentinde, yüksek teknolojili yangın söndürme yöntemlerinin etkinliğini test etmek ve müdahale süresini iyileştirmek amacıyla bir yangın tatbikatı yapıldı.

SHENZHEN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde salı günü yüksek teknolojili yangın söndürme yöntemlerinin etkinliğini test etmek ve müdahale süresini iyileştirmek amacıyla yüksek katlı bir binada yangın tatbikatı düzenlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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