Şenyaşar Ailesi Adalet Nöbeti'nde Pankart Tartışması Yaşandı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve annesi Emine Şenyaşar'ın Adalet Bakanlığı önünde sürdürdüğü Adalet Nöbeti'nin 91. gününde, parmaklıklara astıkları pankart bakanlık görevlileri tarafından indirildi. Bu sırada Şenyaşar ailesi ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Duruma tepki gösteren Şenyaşar ailesi, Milli Müdafaa Caddesi üzerinde oturma eylemi yaptı.

14 Haziran 2018'de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında Şenyaşar ailesi ile Yıldız'ın koruma ve yakınları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş; Mehmet Şah Yıldız ve hastaneye sevk edilen Esvet Şenyaşar ile iki oğlu, Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı.

Eşi ve iki oğlu öldürülen Şenyaşar ailesinin Adalet Bakanlığı önünde sürdürdüğü Adalet Nöbeti 91'nci gününde devam etti. Ailenin Adalet Bakanlığı parmaklıklarına astığı pankartın görevlilerce sökülmek istenmesi üzerine polis ve Ferit Şenyaşar arasında tartışma yaşandı. Pankartın sökülmesi sonrası anne Emine Şenyaşar, Kürtçe 'Kendinizi dünyaya rezil ediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Şenyaşar ailesi, Milli Müdafaa Caddesi üzerinde oturma eylemi yaptı.

Sökülen pankartla birlikte akan trafikte cadde üzerinde eylemine devam eden Emine Şenyaşar, şu cümlelerle iktidara tepki gösterdi:

"Kendinizi dünyaya rezil ediyorsunuz. Hastanede insan öldürülmez, hastanede insanlar kesilmez. Çocuğumu tek kişilik odada tutuyorlar, utanmana arlanma duygunuz yok mu? Yeter bizden uzak durun. Etrafımızda gölge yapıyorlar ki kimse görmesin. Bizi dövdüklerinde de etrafımızı kapatıyorlardı. Biz bu pankartı indirmiyoruz. Bu zulmü kimse görmesin diye gölge yapıyorlar bu zülümdür polis bize zulmediyor. Allahım hastanede insan öldürüldüğünü gördün mü? Bir ailenin hastanede öldürüldüğünü. İndirmeyin parkartı. Bir sürü insan öldürdüler pankartın peşine düştüler. Size pankartı sökün diyenler buraya gelsin. Bu pankartı sökmenize izin vermiyorum. Yeter, bu zulmü hepiniz biliyorsunuz. Pankartımla yolun ortasında beklerim. Yeter bunlara. Siz bu pankartın mı peşine düştünüz benim ailem nerede? Ailemin hepsini öldürdüler, oğlumu da yaralı haliyle hapse attılar. Ailemin hepsini öldürdüler, pankart için bizi dövüyorlar. Ailemi öldürenler dışarıda geziyor. Bu nasıl hükümet bu nasıl devlet bu nasıl adalet ? Allahım sen bu zulmü görmüyor musun?"