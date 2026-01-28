Aracında 17 bin sentetik hap ele geçirilen şüpheliye gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde, aracında 17 bin adet sentetik hap ele geçirilen şüpheli Ş.M., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.M. isimli şüpheli tarafından ilçeye yüklü miktarda sentetik hap getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Ş.M.'nin kullandığı araca dün operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda şüphelinin aracında, poşetlerde paketlenmiş halde 17 bin adet sentetik hap, evinde ise 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli Ş.M, polis tarafından gözaltına alındı.