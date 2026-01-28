Haberler

Aracında 17 bin sentetik hap ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Aracında 17 bin sentetik hap ele geçirilen şüpheliye gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Buca'da düzenlenen operasyonda, aracında 17 bin adet sentetik hap bulunan Ş.M. gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ruhsatsız tüfekte ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, aracında 17 bin adet sentetik hap ele geçirilen şüpheli Ş.M., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.M. isimli şüpheli tarafından ilçeye yüklü miktarda sentetik hap getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Ş.M.'nin kullandığı araca dün operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda şüphelinin aracında, poşetlerde paketlenmiş halde 17 bin adet sentetik hap, evinde ise 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli Ş.M, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var