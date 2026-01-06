Haberler

Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki ormanlık alanda beslenen karacalar, kar yağışı sonrası dronla görüntülendi. Doğa manzaralarını kaydetmek isteyen Kubilay Onurcan Çalık, karacaların kar üzerinde yürüyüş anlarını kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ormanlık alanda beslenen iki karaca dronla görüntülendi.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası doğada oluşan manzaraları görüntülemek isteyen Kubilay Onurcan Çalık, karacaları fark etti.

Hayvanlara yaklaşan Çalık, karacaların kar üzerinde yürüdüğü ve beslendiği anları izleyerek dron kamerasıyla kaydetti.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde görüntülenen karacaların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel
