Şenkaya'da Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Hayatını Kaybetti

Şenkaya'da Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde cam yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucunda İran uyruklu sürücü Behnam Darvıshmohammadı (37) hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şarampole devrilen tırın İran uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

İran uyruklu Behnam Darvıshmohammadı (37) idaresindeki 90 AL 717 plakalı cam yüklü tır, Değirmenlidere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürüklenerek arazide ters dönen tırın kasasındaki camlar etrafa dağıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyen araç sahiplerini...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç

Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.