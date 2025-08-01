Şenkaya'da Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde cam yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucunda İran uyruklu sürücü Behnam Darvıshmohammadı (37) hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şarampole devrilen tırın İran uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
İran uyruklu Behnam Darvıshmohammadı (37) idaresindeki 90 AL 717 plakalı cam yüklü tır, Değirmenlidere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Sürüklenerek arazide ters dönen tırın kasasındaki camlar etrafa dağıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel