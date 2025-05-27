Şengül Karslı, Sakarya'da Hukuk Öğrencileriyle Buluştu

Şengül Karslı, Sakarya'da Hukuk Öğrencileriyle Buluştu
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AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen panelde hukuk öğrencilerine yeni anayasa ihtiyacı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hukuki temelleri hakkında bilgi verdi. Karslı, 1982 Anayasası'nın yetersiz kaldığını vurgulayarak gençlerin hukuki farkındalığını önemsedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Sakarya'da katıldığı panelde hukuk öğrencileriyle bir araya geldi.

Karslı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Mevzuatın Kavramsal Çerçevesi ve Yeni Anayasa İhtiyacı" adlı panele katıldı.

Panelde genç hukukçularla bir araya gelen Karslı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hukuki temelleri ile yeni anayasa çalışmalarının önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Karslı, 1982 Anayasasının artık Türkiye'nin toplumsal ve siyasal dinamiklerine karşılık veremediğine dikkati çekerek, "Gençlerimizle, bir nevi yamalı bohçaya dönen ve artık miadını dolduran 1982 Anayasasının yerine yeni, özgürlükçü ve sivil anayasa ihtiyacını konuştuk. Ülkemiz, mevcut anayasanın kamburundan kurtulmak için tarihi fırsat yakalamıştır." diye konuştu.

Panel boyunca öğrencilerin gösterdiği ilgi ve soruların, gençlerin hukuk devleti idealine sahip çıkma kararlılığını gösterdiğini belirten Karslı, "Gençlerin merakı, heyecanı ve güçlü soruları, bu yolda ne kadar doğru adımlar attığımızın en güzel göstergesi." dedi.

Etkinlik sonunda SAÜ ve programa katılan öğrencilere teşekkür eden Karslı, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır olsa da birlikte yürüyorsak her şey mümkün." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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