Senfoni yine kapalı gişe

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kültür ve Sanat Şehri Eskişehir'de, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği birbirinden özel konserler sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

2002 yılında kurulan ve Türkiye'de büyük bir üne kavuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası geçtiğimiz yıllarda düzenlediği ve büyük ilgi gören Film Müzikleri Konserlerini bu yıl da sanatseverlerle buluşturuyor.

8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, bu sene orkestra şefliğini Işın Metin'in yaptığı ve yıllardır müzikseverler tarafından büyük ilgi gören Film Müzikleri Konserinin biletleri 1 saat içinde tükenince yoğun talep nedeniyle bir konser daha eklendi.

Yine Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da gerçekleşecek olan Film Müzikleri Konserinin ikincisinin biletleri kısa sürede tükenirken, 1200 kişilik salonda tek bir boş koltuk kalmadı.

Gerek Eskişehir, gerekse bölge illeri olan Bilecik, Kütahya, Bursa gibi kentlerden de sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserlere İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere birçok kentten de sanatsever katılım sağlıyor.

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