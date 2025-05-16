Senegal Maarif Okulları, Üniversite Öğrencilerine Türkçe Eğitimi Sunuyor

Senegal Maarif Okulları, üniversite öğrencilerine Türkçe öğrenim imkanı sunuyor.

Senegal'de Dakar, Saint-Louis ve Thies kentlerinde yer alan 4 kampüste anaokulundan liseye kadar farklı kademelerde binin üzerinde öğrenciye eğitim veren Senegal Maarif Okulları, imzalanan protokollerle artık üniversite öğrencilerine de Türkçe öğretiyor.

Türkiye Maarif Vakfı Senegal Ülke Temsilcisi Enes Yörük, AA muhabirine, üniversite düzeyinde Türkçe öğretimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Yörük, 4 kampüste eğitim dilinin Fransızca olduğunu ve Senegal Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının takip edildiğini belirtti.

Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Arapça dersleriyle de çok dilli bir eğitim modeli benimsediklerini kaydeden Yörük, gelecek dönemde özellikle Türkçe öğretimi başta olmak üzere uluslararası projeleri güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Yörük, şunları kaydetti:

"Anaokulundan lise kademesine kadar yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi konusunda uzman 8 Türk okutmanımızla eğitim hizmeti sunmaktayız. Üniversite düzeyinde ise üniversitelerle imzaladığımız protokoller çerçevesinde Türkiye Araştırmaları Merkezleri kuruyor ve çalışmalarımızı bu merkezler üzerinden sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi'nde 220, Iba Der Thiam Üniversitesi'nde ise 245 öğrencimiz, aldıkları Türkçe eğitimlerinin ardından düzenlenen dil sınavlarına katılarak önemli başarılar elde etmiştir."

Senegal'deki çeşitli eğitim kurumları, kültürel kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirdiklerini, kültür temelli projeler hayata geçirdiklerini belirten Yörük, "Yıl boyunca düzenlediğimiz Türkçe şenlikleri, kültür günleri, dil sınavları ve söyleşiler aracılığıyla öğrencilerimizin hem akademik hem de kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.