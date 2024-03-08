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Senegal'de Ticani Tarikatı Takipçileri Stadyumda Buluştu

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Senegal'in başkenti Dakar'da Ticani tarikatı takipçileri, Hadarat-ul Cuma zikri için Amadou Bary Stadyumu'nda bir araya geldi. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, zikir dualarla gerçekleştirildi.

Senegal'in başkenti Dakar'da on binlerce kişi "Hadarat-ul Cuma" zikri için stadyumda toplandı.

Ülkenin önemli tasavvufi yapılarından Ticani tarikatı takipçileri, öğleden sonra Dakar'daki Amadou Bary Stadyumu'nda, Hadarat-ul Cuma zikri için bir araya geldi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bembeyaz giyinen Ticani tarikatı takipçisi on binlerce kişi, stadyumu, saha içini ve dışını doldurdu.

Salavatlarla başlayan zikir, "La ilahe illallah" ve "Allah Allah" virdlerinin hep bir ağızdan okunmasıyla devam etti.

Zikir, akşam namazından önce sona erdi.

Her cuma ikindi vakti sonrası bazı camilerde başlayan ve akşam namazından önce sona eren zikir, her yıl ramazan ayından önceki son cuma günü de stadyumda yapılıyor.

Hadara, Arapça'da "yaratıcısının huzurunda edeple hazır bulunma hali" anlamına geliyor ve camilerdeki Hadarat-ul Cuma geleneği 1902'den bu yana aksamadan devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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