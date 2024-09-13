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Senegal'de altı ay önce göreve gelen cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldı

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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, göreve gelmezinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen erken seçim kararı aldı. Meclisi fesheden Faye, 17 Kasım'da seçimlerin düzenleneceğini belirtirken, kararına ise ilginç bir gerekçe sundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, meclisin feshedilmesinin ardından 17 Kasım'da erken seçim yapılacağını duyurdu. Faye, halkın kendisine vadettiği sistemsel dönüşümü somutlaştırmak için meclisi feshettiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI, MECLİSİ FESHETTİ

Senegal'de dün meclisin feshedilmesinin ardından 17 Kasım'da erken seçim yapılması kararı alındı. Yerel basındaki haberlere göre, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, göreve gelmesinden yaklaşık 6 ay sonra muhalefetin çoğunlukta olduğu meclisi feshetti.

Senegal'de altı ay önce göreve gelen cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıSenegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye

17 KASIM'DA ERKEN SEÇİM YAPILACAK

Faye, 17 Kasım'da erken seçim yapılacağını belirterek, "Meclisi feshederek halktan, kendilerine vadettiğim sistemsel dönüşümü somutlaştırmamı sağlayacak kurumsal araçları talep ettim." ifadesini kullandı.

Mecliste iktidar ile muhalefet milletvekillerinin uyum içinde çalışamadığına dikkati çeken Faye, görev süresinde yeni bir aşamaya başlamaları gerektiğini vurguladı. Muhalefet ise Cumhurbaşkanı Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'yu, "kurumları kendi siyasi çıkarlarına hizmet edecek şekilde manipüle etmekle" suçladı.

MART AYINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda oyların yüzde 54,2'sini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı. 44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı ünvanını almıştı. Faye, aynı zamanda Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak tarihe geçmişti. 2 Nisan'da yemin ederek görevine başlayan Faye, ertesi gün Sonko'yu başbakan olarak atamıştı. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı ülkede Faye, reform ve yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

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