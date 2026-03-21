Senegal'de Ramazan Bayramı namazı "beyazlar içinde" kılındı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Senegal'de, Layene tarikatının takipçileri bayram namazını "beyazlar içinde" eda etti.

Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde binlerce kişi, bayram namazı için Layene tarikatının kurucusu Seydina Limamou Laye'nin kabri etrafındaki kumsalda toplandı.

Okyanus kıyısındaki kumsalda saf tutan bembeyaz giyinmiş kadın, erkek ve çocuklardan oluşan cemaat, bayram namazını kıldı.

Senegal'e özgü, tasavvuf temelli bir dini tarikat olan Layene takipçileri, bayram namazları ve önemli günlerde sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdığına inandıkları için beyaz giyiniyor.