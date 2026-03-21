Senegal'de Ramazan Bayramı namazı "beyazlar içinde" kılındı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Senegal'in Dakar kentinde Layene tarikatının takipçileri, beyaz giysilerle bayram namazı için toplandı. Bembeyaz giyinmiş kalabalık, tarikatın kurucusu Seydina Limamou Laye'nin kabri etrafında bir araya geldi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Senegal'de, Layene tarikatının takipçileri bayram namazını "beyazlar içinde" eda etti.

Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde binlerce kişi, bayram namazı için Layene tarikatının kurucusu Seydina Limamou Laye'nin kabri etrafındaki kumsalda toplandı.

Okyanus kıyısındaki kumsalda saf tutan bembeyaz giyinmiş kadın, erkek ve çocuklardan oluşan cemaat, bayram namazını kıldı.

Senegal'e özgü, tasavvuf temelli bir dini tarikat olan Layene takipçileri, bayram namazları ve önemli günlerde sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdığına inandıkları için beyaz giyiniyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor

"Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor" diyerek isyan etti