Senegal'de ilk kadın cumhurbaşkanı adayı onaylandı

Senegal'de Anayasa Konseyince adaylığı onaylanan ilk cumhurbaşkanı adayı Anta Babacar Ngom, sanayileşme projeleriyle ülkesinin potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflerken, cumhurbaşkanlığı adaylık sistemini kadınlar için daha adil hale getirmek istiyor.

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan 6'sı kadın 93 isimden yalnızca 20 kişi nihai listeye girebildi.

Anayasa Konseyinin onayladığı 20 aday arasında yer alan iki kadın adaydan Rose Wardini'nin adaylığı Fransız vatandaşı olduğu için düşürüldü ve listede tek kadın cumhurbaşkanı adayı Anta Babacar Ngom kaldı.

Senegalli ünlü iş insanı Babacar Ngom'un kızı olan 39 yaşındaki Anta Babacar Ngom, böylece Senegal tarihinde resmen cumhurbaşkanı yarışına girmeye hak kazanan tek kadın oldu.

Ülkede kümes hayvancılığı sektörünün lider şirketi Sedima'da 2016'dan bu yana genel müdür koltuğunda oturan ve "sanayi lideri" ismiyle de bilinen Ngom, AA muhabirine seçim projeleri, siyasette kadın kimliği ve cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"En tepeye, ülke yönetimine talibim"

Anta Babacar Ngom, Senegal'de siyasetin artık yeni bir çehre kazanması gerektiğinin altını çizerek, gençlere ve kadınlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Siyasi bir kariyer peşinde koşmadığının altını çizen Ngom, cumhurbaşkanı olmayı hedeflediğini kaydetti.

Ngom, "Belediye başkanlığı ya da milletvekilliği gibi beni sınırlayacak görevlerin peşinde değilim. Birçok sektörde ciddi etkiye sahip bir 'sanayi lideriyim'. Özel sektörü biliyorum. Dolayısıyla paylaşmam gereken önemli tecrübeler var. Hırslı ve cesurum ama bu hırs, siyasi kazanımlar peşinde koşturacak bir hırs değil. Ben en tepeye, ülke yönetimine talibim. Böyle bir profilin de siyasete girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedefim cumhurbaşkanlığı." dedi.

Seçim vaadinde bulunmadığını, bunun yerine seçmene program ve projelerle gittiğinin altını çizen Ngom, seçilir seçilmez ilk icraatının ulusal uzlaşı sağlamak olacağını dile getirdi.

"Tek kadın cumhurbaşkanı adayı olarak Senegalli kadınların bayraktarıyım"

Ngom, ekonominin yeniden yapılandırılmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya çok önem verdiğine vurgu yaparak, "Büyük ölçekli sanayileşme sayesinde balıkçılık, tarım, hayvancılık, turizm gibi birçok alanı destekleyerek Senegal'in potansiyelini tam anlamıyla kullanmasını hedefliyorum. Ekonomik ilerleme için büyük ölçekli sanayileşme şart. Devlet ile halk arasında bir köprü rolü gören özel sektörü de güçlendirmeyi çok önemsiyorum." diye konuştu.

Çevreyi koruma, eğitim ve halk sağlığı konularında da önemli projeleri hayata geçireceğini belirten Ngom, şunları söyledi:

"Bugün tek kadın cumhurbaşkanı adayı olarak Senegalli kadınların bayraktarıyım. Senegalli kadınlar çok çalışkan ve cesur ama desteğe ve mesleki eğitime ihtiyaçları var. Kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sağlayacak ve projelerini finanse edecek ulusal ölçekte bir kadın bankası kurmak en önemli projelerimizden birisi."

"İmza toplama şartı kadın adaylar için büyük engel"

Ngom, Senegal'de kadınların hem siyasette hem hayatın diğer alanlarında önemli bir etkiye sahip olmasına karşın cumhurbaşkanlığı makamına aday olamadığını söyledi.

Adaylık konusunda şartların daha adil hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ngom şöyle devam etti:

"Kadın vekillerimiz, bakanlarımız hatta başbakanımız bile oldu. Üstelik İslam da bu konuda kadınları destekliyor. O halde neden kadın cumhurbaşkanı çıkarmayalım? Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplama şartı kadın adaylar için büyük engel. İlk defa bir kadın yeterli imzaya ulaşabildi. Bu konuda durup düşünmemiz, neden kadınların cumhurbaşkanı adaylık sürecine yeterli katılım sağlayamadığını anlamamız gerekiyor. Adaylık sistemini daha adil ve kapsayıcı hale getirmemiz lazım. Bu artık benim için bir sorumluluk haline geldi. Umarım benim adaylığım da bu konuda fark yaratır."

"Macky Sall'i artık tanıyamıyorum"

Ngom, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelemesiyle ülkenin belirsizliğe sürüklendiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu erteleme kesinlikle gerekli değildi. Bana göre bu erteleme Senegal halkının oy verme hakkını rehin almaktır. Cumhurbaşkanı Macky Sall'in aklında ne var kimse bilmiyor. Ben de 2012'de Macky Sall'in seçim kampanyasına destek vermiştim. Bağımsızlıktan sonra doğan ilk cumhurbaşkanı olacaktı, gençlik ona çok güveniyordu. Kampanyasında çalışmak için o dönem işimi bıraktım ve seçildiği günün ertesinde işime döndüm. Dediğim gibi siyasette yükselme gibi bir amacım yoktu. Ama bugün, o dönem destek verdiğim adayı artık tanıyamıyorum."