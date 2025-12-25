Senegal Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 12 Ölü
Senegal'in batısında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Kurtarılan 35 kişi yerel jandarma tugayına teslim edildi. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.
DAKAR, 25 Aralık (Xinhua) -- Göçmenlerin bulunduğu bir teknenin çarşamba günü saat 05.00 civarında Senegal'in batısındaki Mbour departmanına bağlı Joal-Fadiouth kasabası açıklarında alabora olmasının ardından 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Senegal Basın Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ölü sayısının artabileceği kaydedilerek, kurtarılan 35 kişinin soruşturma için yerel jandarma tugayına teslim edildiği bildirildi.
Teknede bulunan toplam yolcu sayısının ve kazanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel