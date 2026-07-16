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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat: Sendika yöneticilerinin maaşını kamuoyu bilmeli

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat: Sendika yöneticilerinin maaşını kamuoyu bilmeli
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, maaşını kamuoyuyla paylaşarak diğer sendika yöneticilerine şeffaflık çağrısında bulundu.

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası ( Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, "Öğretmen ve memurlar ekonomik sıkıntılar yaşarken, sendika yöneticilerinin ne kadar maaş aldığını kamuoyu bilmelidir" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, temmuz ayına ait maaş ve huzur hakkı ödemelerine ilişkin bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özat, maaşının tüm memurlara uygulanan zam oranında güncellendiğini belirterek, "Sendikanın kuruluşundan bu yana kendim veya sendika faaliyetleri kapsamında hiçbir şekilde yolluk, yevmiye ve yakıt ücreti almadım. Özellikle yetkili sendika Eğitim Bir Sen Genel Başkanı ve diğer sendika yöneticilerinden de aynı şeffaflığı bekliyorum. Öğretmen ve memurlar ekonomik sıkıntılar yaşarken, sendika yöneticilerinin ne kadar maaş aldığını kamuoyu da bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamada ise "Şeffaf sendikacılık anlayışımızın gereği olarak paylaşmaya devam ediyoruz. Genel Başkanımız Oğuz Özat, temmuz ayına ait maaş ve huzur hakkı ödemelerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştır. Eğitim çalışanlarının hakkını savunurken, aynı zamanda şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel ilke olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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