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Senatoya girerse ilk Müslüman olacak Abdul El-Sayed Michigan'da yarışı önde götürüyor

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Resmi olmayan sonuçlara göre Michigan'daki Senato yarışında Demokrat ve Müslüman aday Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ın önüne geçti. Sayed 1 milyon 583 bin 684 oyla yüzde 50,6 alırken Rogers yüzde 47,5'te kaldı; oy sayımı sürdüğü için kesin sonuç belli değil.

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışında, Demokratların Müslüman adayı Abdul El-Sayed seçimi önde götürüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Senato yarışında Michigan eyaletinde Demokrat ve Müslüman aday Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ın önüne geçti.

Sayed, 1 milyon 583 bin 684 oy alarak yüzde 50,6 oy oranına ulaştı.

Rogers ise 1 milyon 486 bin 235 oy alarak yüzde 47,5 oy oranında kaldı.

İki aday arasındaki fark 97 bin oyu aşarken, oy sayımının devam etmesi nedeniyle yarışın kesin sonucu henüz belli olmadı.

Mısır kökenli 42 yaşındaki Sayed, Michigan'da 4 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin adayı olmuştu.

Sayed sandıkta, Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers'a karşı, ABD Senatosunda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor.

Seçilmesi halinde Sayed, ABD tarihinde Senatoya giren ilk Müslüman olacak.

Kaynak: AA
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