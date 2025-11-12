Haberler

Senatör Shaheen'den Ekvador Ginesi'ne Yapılan 7,5 Milyon Dolarlık Ödemeye Eleştiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Trump yönetiminin Ekvador Ginesi hükümetine yapılan 7,5 milyon dolarlık ödemenin insan kaçakçılığını kolaylaştırabileceği endişesini dile getirdi. Shaheen, ABD Dışişleri Bakanı'na gönderdiği mektupta ödemenin vergi mükelleflerinin paralarının şeffaf kullanılmadığına dair kaygı yarattığını belirtti.

ABD'li Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkeden sınır dışı edilen kişileri kabul etmesi karşılığında Ekvator Ginesi hükümetine 7,5 milyon dolarlık ödeme yapmasını eleştirdi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Shaheen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya konuyla ilgili mektup gönderdi.

Shaheen, mektubunda, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmesi için Ekvator Ginesi'ne yapılan 7,5 milyon dolarlık ödemenin, "Amerikan vergi mükelleflerinin parasının sorumlu ve şeffaf biçimde kullanılmasına ilişkin endişelere neden olduğunu" belirtti.

Dışişleri Bakanlığının 2025 tarihli insan kaçakçılığı raporunda, Ekvator Gineli yetkililerin, insan ticareti vakalarına karıştığını belirten "çok sayıda güvenilir kaynağa" yer verildiğine dikkati çeken Shaheen, "Uygun denetim mekanizmaları ve koruyucu önlemler olmadan, Ekvator Ginesi hükümetine yapılan doğrudan ödemelerin insan kaçakçılığını kolaylaştırmak için kullanılabileceğine dair ciddi endişelerim var." ifadesini kullandı.

Shaheen, Ekvator Ginesi'ne geçmişte yapılan yardımlarla kıyaslandığında bu ödemenin "olağan dışı" boyutta olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada da "diğer hükümetlerle yapılan diplomatik görüşmelerin ayrıntılarının paylaşmak istenmediği" ifade edildi.

Trump yönetiminin göç politikalarını uygulamanın Bakanlığının öncelikleri arasında olduğu belirtilen açıklamada, "yasa dışı ve kitlesel göçü sona erdirmeye yönelik kararlılığın sürdüğü" aktarıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.