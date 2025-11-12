Senatör Shaheen'den Ekvador Ginesi'ne Yapılan 7,5 Milyon Dolarlık Ödemeye Eleştiri

ABD'li Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkeden sınır dışı edilen kişileri kabul etmesi karşılığında Ekvator Ginesi hükümetine 7,5 milyon dolarlık ödeme yapmasını eleştirdi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Shaheen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya konuyla ilgili mektup gönderdi.

Shaheen, mektubunda, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmesi için Ekvator Ginesi'ne yapılan 7,5 milyon dolarlık ödemenin, "Amerikan vergi mükelleflerinin parasının sorumlu ve şeffaf biçimde kullanılmasına ilişkin endişelere neden olduğunu" belirtti.

Dışişleri Bakanlığının 2025 tarihli insan kaçakçılığı raporunda, Ekvator Gineli yetkililerin, insan ticareti vakalarına karıştığını belirten "çok sayıda güvenilir kaynağa" yer verildiğine dikkati çeken Shaheen, "Uygun denetim mekanizmaları ve koruyucu önlemler olmadan, Ekvator Ginesi hükümetine yapılan doğrudan ödemelerin insan kaçakçılığını kolaylaştırmak için kullanılabileceğine dair ciddi endişelerim var." ifadesini kullandı.

Shaheen, Ekvator Ginesi'ne geçmişte yapılan yardımlarla kıyaslandığında bu ödemenin "olağan dışı" boyutta olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada da "diğer hükümetlerle yapılan diplomatik görüşmelerin ayrıntılarının paylaşmak istenmediği" ifade edildi.

Trump yönetiminin göç politikalarını uygulamanın Bakanlığının öncelikleri arasında olduğu belirtilen açıklamada, "yasa dışı ve kitlesel göçü sona erdirmeye yönelik kararlılığın sürdüğü" aktarıldı.