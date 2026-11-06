Senatör seçilen Sayed'in 'Habibi' hitabı Arap toplumlarında sevinçle karşılandı

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NEW ABD'nin Michigan eyaletinden senatör seçilen Demokrat Abdul el-Sayed'in zafer konuşmasında Başkan Yardımcısı JD Vance'e "Habibi(dostum)" diye hitap etmesinin, ABD ve diğer ülkelerdeki Arap topluluklarında sevinçle karşılandığı belirtildi.

Associated Press'in (AP) haberinde, senatör seçilen Sayed'in ara seçimlerin ardından yaptığı konuşmada kullandığı Arapça ifadelerin Arap toplumlarındaki yankıları ele alındı.

Haberde, Michigan'dan Orta Doğu'ya kadar Arapların, Sayed'in seçim zaferini kutladığı "habibi" ve "inşallah" gibi ifadelerin Amerikan siyasetinin diline taşımasından memnuniyet duyduğu aktarıldı.

JD Vance'in, seçilmiş ilk Müslüman senatör hakkında Detroit'i yakmak için isyancılara önderlik edeceği uyarısında bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, Sayed'in ise zafer konuşmasında Vance'e "JD Habibi" diye seslendiği aktarıldı.

Haberde, Arapçada "sevgilim" anlamına gelen ve pop şarkılarında sıkça kullanılan "habibi" sözcüğünün, günlük konuşmalarda "arkadaşım" veya "dostum" anlamında da kullanıldığı kaydedildi.

Arap topluluklarından çok sayıda kişinin sosyal medyada "habibi" sözcüğünün geçtiği müzik kliplerini paylaştığı, Sayed'in zaferini kutlayan bazı destekçilerinin de "Abdul için Habibi" yazılı tişörtler giydiği aktarıldı.

AP'nin haberinde, Arap ve Müslüman Amerikalıların uzun yıllardır önyargılarla karşılaştığına işaret edilerek, popüler filmlerde terörist olarak gösterilmelerinin ve bazı sağcı siyasetçilerin şeriatın dayatılacağı yönündeki asılsız iddialarının bu önyargıları beslediği değerlendirmesine yer verildi.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü olacak Sayed'in, seçim kampanyası boyunca İslamofobik söylemlerin hedefi olduğu, Filistin'e desteğini sürdürdüğü ve konuşmalarında inancına ve etnik kökenine sıkça vurgu yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA