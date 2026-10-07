Senatör Murphy, Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne alınmadı, Beyaz Saray'ı suçladı

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RİYAD, 7 Ekim (Xinhua) -- ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Katar'daki kritik bir askeri üssü ziyaret etmesinin Pentagon tarafından engellendiğini belirterek, Beyaz Saray'ı İran'a karşı yürütülen savaşın maliyetini ve sonuçlarını gizlemekle suçladı.

Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Ortadoğu ziyaretinin ikinci durağı Riyad'da salı günü açıklamalarda bulunan Murphy, El-Udeyd Hava Üssü'nü ziyaret etmesine izin verilmediğini söyledi.

Murphy, "Bu gezi benim için, savaşın maliyetini ve sonuçlarını Kongre'den ve ABD halkından gizlemek için aktif, benzeri görülmemiş ve anayasaya aykırı bir çabanın yürütüldüğünü doğruladı" dedi.

Bölgedeki en büyük ABD üssü olan El-Udeyd Hava Üssü, savaşın başladığı şubat ayı sonlarından bu yana İran tarafından defalarca hedef alınmıştı.

Çok sayıda Kongre üyesi, yedi aydan uzun süredir devam eden savaşın maliyeti, stratejisi ve yol açtığı kayıplara ilişkin şeffaflık sergilemediği gerekçesiyle Pentagon'u eleştiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mart ayında bölgeye seyahatleri kısıtlayan talimatı doğrultusunda, üsse erişim için bakanlık desteği alamayacağının seyahat öncesinde Murphy'nin ofisine bildirildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua